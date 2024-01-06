Місцеві цієї ночі скаржилися на "невідомі спалахи", які, як стало відомо зараз, закінчися успішним ураженням пункту управління. Українські Повітряні сили філігранно відпрацювали по ворожому об'єкту
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Деталі ураження аеродрому
У ніч проти 6 січня у тимчасово окупованому Криму пролунало принаймні близько 10 вибухів. Зазначалося, що звуки є наслідок роботи російської ППО під час повітряної тривоги. Водночас "щось відбувалося" у районі Євпаторії, а також чули вибухи у районі Саки – Новофедорівка.
Попри всі повідомлення про "збиті цілі" та "втрат немає", росіяни залишились ще без одного пункту управління в Криму. Українські пілоти вдарили по військовому аеродрому у Саках – знову не всі цілі були збиті.
У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги,
– написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Активна робота ЗСУ у Криму
- У ніч на 4 січня окупанти скаржилися на ледь не найбільшу атаку на Крим – окрім командного пункту зв'язку у Севастополі, Повітряним силам тоді вдалося уразили російські радіолокаційні станції у Євпаторії. Це було зроблено Силами оборони завдяки агентам "Атеш", які довгий час стежили за об'єктом.
- Згодом виявилося, що одна із "бавовн" трапилася і на складі боєприпасів росіян. Про це офіційно повідомили у СтратКомі Збройних Сил. Також стало відомо, що поблизу місця влучання у Севастополі росіяни розміщували свою ППО. Збір даних щодо наслідків ударів триває.
- Повідомляється, що у командному пункті розміщувалося принаймні кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії. Лунали чутки, що там міг бути Валерій Герасимов, однак в Україні не вірять у такий розвиток подій. У ГУР заявили, що не мають інформації, що б підтверджувала це.