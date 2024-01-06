Місцеві цієї ночі скаржилися на "невідомі спалахи", які, як стало відомо зараз, закінчися успішним ураженням пункту управління. Українські Повітряні сили філігранно відпрацювали по ворожому об'єкту

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Деталі ураження аеродрому

У ніч проти 6 січня у тимчасово окупованому Криму пролунало принаймні близько 10 вибухів. Зазначалося, що звуки є наслідок роботи російської ППО під час повітряної тривоги. Водночас "щось відбувалося" у районі Євпаторії, а також чули вибухи у районі Саки – Новофедорівка.

Попри всі повідомлення про "збиті цілі" та "втрат немає", росіяни залишились ще без одного пункту управління в Криму. Українські пілоти вдарили по військовому аеродрому у Саках – знову не всі цілі були збиті.

У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги,

– написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Варто зазначити! 4 січня українські військові вразили ще один командний пункт з'єднання в окупованому Криму – цього разу у Севастополі. Місцеві пабліки писали, що одну ракету вдалося збити, а інша потрапила прямо до військової частини (КП зв'язку) у Юхаріній балці.

Активна робота ЗСУ у Криму