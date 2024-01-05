Про це в ефірі телемарафону спитали керівника ГУР МО Кирила Буданова. Очільник українського розвідувального відомства був максимально лаконічним, а його вираз обличчя – максимально загадковим під час відповіді, передає 24 Канал.

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Я, скажімо так, не маю інформації, яка б підтверджувала це,

– зазначив Кирило Буданов.

Що відомо про можливу загибель Герасимова

Власне, 4 січня, у день народження Кирила Буданова, ЗСУ завдали удару по командному пункту ворога неподалік Севастополя. Відомо, що в ньому перебували російські офіцери. Згодом почали розносити інформацію про те, що буцімто серед загиблих – начальник генштабу збройних сил Росії Валєрій Герасимов.

Звернімо увагу, що в Україні не схильні вважати, що ця версія відповідає дійсності. На думку спікера Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука – це неправда.

Є багато версій, кого там могли вразити, навіть чув відоме прізвище Герасимов. Це була б гарна новина, але думаю, що навряд чи це відповідає дійсності. Але те, що в цьому командному пункті було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії, то це дійсно,

– розповів він в ефірі "Еспресо".

Тим часом у СБУ зазначили, що наразі інформацію про можливу загибель Валєрія Герасимова прокоментувати не можуть.

Що відомо про влучання у командний пункт