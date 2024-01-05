Про це в ефірі телемарафону спитали керівника ГУР МО Кирила Буданова. Очільник українського розвідувального відомства був максимально лаконічним, а його вираз обличчя – максимально загадковим під час відповіді, передає 24 Канал.
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Я, скажімо так, не маю інформації, яка б підтверджувала це,
– зазначив Кирило Буданов.
Що відомо про можливу загибель Герасимова
Власне, 4 січня, у день народження Кирила Буданова, ЗСУ завдали удару по командному пункту ворога неподалік Севастополя. Відомо, що в ньому перебували російські офіцери. Згодом почали розносити інформацію про те, що буцімто серед загиблих – начальник генштабу збройних сил Росії Валєрій Герасимов.
Звернімо увагу, що в Україні не схильні вважати, що ця версія відповідає дійсності. На думку спікера Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука – це неправда.
Є багато версій, кого там могли вразити, навіть чув відоме прізвище Герасимов. Це була б гарна новина, але думаю, що навряд чи це відповідає дійсності. Але те, що в цьому командному пункті було уражено кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії, то це дійсно,
– розповів він в ефірі "Еспресо".
Тим часом у СБУ зазначили, що наразі інформацію про можливу загибель Валєрія Герасимова прокоментувати не можуть.
Що відомо про влучання у командний пункт
- 4 січня на півострові Крим було надзвичайно спекотно. У самому лише Севастополі у першій половині дня пролунало щонайменше 10 вибухів.
- Так, близько 16:00 у Криму чули потужні вибухи. Зокрема, вони неабияк перелякали мешканців Севастополя та Балаклави.
- Згодом у СтратКомі ЗСУ повідомили, що о 15:00 Збройні Сили України уразили командний пункт з'єднання окупаційних військ. Це вдалося зробити неподалік Севастополя. Правда, жодних інших деталей у СтратКомі не сповістили.
- Тим часом джерела 24 Каналу розповіли, що попередньо є влучання у військову частину в Юхаріній балці. Відомо, що там розміщувався підрозділ секретного захищеного зв'язку з генштабом Росії.
- Та й у телеграм-каналі "Кримський вітер" теж зауважили, що влучання було в Юхаріній балці. Зазначають, що одну ракету буцімто збили, а друга влучила у військову частину – командний пункт зв'язку – в Юхаріній балці у Севастополі. І що туди вирушили швидкі та пожежники.