О взрывах заявил местный житель. Детали пока не раскрывают, однако известно, что было громко.
Обратите внимание В результате атаки на аэродром "Саки" умер российский штурмовик-подполковник
Днем 17 января в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма раздались громкие взрывы. Оккупанты уже заявили о работе своей "ПВО".
Источник:Суспильное
О взрывах заявил местный житель. Детали пока не раскрывают, однако известно, что было громко.
Обратите внимание В результате атаки на аэродром "Саки" умер российский штурмовик-подполковник