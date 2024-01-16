Кроме этого, местами захватчики устанавливают так называемые "зубы дракона". Российское напряжение в последнее время только возросло, поэтому строительство оборонных рубежей явилось следствием этого.

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Подготовка окупантов в Крыму

Агенты движения "Атеш" сообщают, что россияне направили усилия на создание большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе. В частности, они начали строить в Крыму следующие объекты:

Огневые точки на строительных объектах находящихся на береговой линии;

долговременные огневые точки (ДОТ);

секретные позиции;

"зубы дракона" с проволокой.

Как сообщили партизаны, фортификации строятся вокруг города и его границ. Строительство идет вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш к югу от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории у залива Донузлав.

Партизаны подчеркнули, что ничто не скроется от глаз их агентов.

Агенты "Атеш" разоблачили строительство фортификаций в Крыму: смотрите фото

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