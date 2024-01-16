Кроме этого, местами захватчики устанавливают так называемые "зубы дракона". Российское напряжение в последнее время только возросло, поэтому строительство оборонных рубежей явилось следствием этого.
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Подготовка окупантов в Крыму
Агенты движения "Атеш" сообщают, что россияне направили усилия на создание большего количества инженерно-фортификационных сооружений в Евпаторийском районе. В частности, они начали строить в Крыму следующие объекты:
- Огневые точки на строительных объектах находящихся на береговой линии;
- долговременные огневые точки (ДОТ);
- секретные позиции;
- "зубы дракона" с проволокой.
Как сообщили партизаны, фортификации строятся вокруг города и его границ. Строительство идет вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш к югу от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории у залива Донузлав.
Партизаны подчеркнули, что ничто не скроется от глаз их агентов.
Агенты "Атеш" разоблачили строительство фортификаций в Крыму: смотрите фото
Работа "Атеш" в Крыму: последние новости
- До недавнего времени сопротивление "Атеш" было анонимным, однако 15 января в официальном телеграмм-канале назвали имя одного из лидеров. Им оказался человек, по имени Эльдар. Также партизаны рассказали, что их движение уже давно вышло за пределы Крыма.
- В Феодосии члены движения с помощью мобилизованных зафиксировали на видео нужные разведывательные данные. В это время российский караул буквально сидел в телефонах. Всю информацию уже передали Вооруженным Силам.
- Недавно представители "Атеш" передали Силам обороны информацию о местонахождении скрытой в Севастополе системы "Панцирь-С1".