Окрім цього, місцями загарбники встановлюють так звані "зуби дракона". Російська напруга останнім часом лише зросла, тому будівництво оборонних рубежів стало наслідком цього.

Дивіться також Коштує десятки мільйонів і дуже цінний для Росії: що відомо про Іл-22, який підбила Україна

Підготовка окупантів у Криму

Агенти руху "Атеш" повідомляють, що росіяни спрямували зусилля на створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі. Зокрема, вони почали будувати у Криму такі об'єкти:

вогневі точки на будівельних об'єктах, що знаходяться на береговій лінії;

довготривалі вогневі точки (ДОТ);

секретні позиції;

"зуби дракона" з дротом.

Як повідомили партизани, фортифікації будуються навколо міста та його меж. Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав.

Партизани наголосили, що ніщо не сховається від очей їх агентів.

Агенти "Атеш" викрили будівництво фортифікацій у Криму: дивіться фото

Робота "Атеш" у Криму: останні новини