Окрім цього, місцями загарбники встановлюють так звані "зуби дракона". Російська напруга останнім часом лише зросла, тому будівництво оборонних рубежів стало наслідком цього.
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Підготовка окупантів у Криму
Агенти руху "Атеш" повідомляють, що росіяни спрямували зусилля на створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі. Зокрема, вони почали будувати у Криму такі об'єкти:
- вогневі точки на будівельних об'єктах, що знаходяться на береговій лінії;
- довготривалі вогневі точки (ДОТ);
- секретні позиції;
- "зуби дракона" з дротом.
Як повідомили партизани, фортифікації будуються навколо міста та його меж. Будівництво йде вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від Євпаторії біля затоки Донузлав.
Партизани наголосили, що ніщо не сховається від очей їх агентів.
Агенти "Атеш" викрили будівництво фортифікацій у Криму: дивіться фото
Робота "Атеш" у Криму: останні новини
- До нещодавно рух опору "Атеш" був анонімним, однак 15 січня в офіційному телеграм-каналі назвали ім'я одного з лідерів. Ним виявився чоловік, на ім'я Ельдар. Також партизани розповіли, що їх рух вже давно вийшов за межі Криму.
- У Феодосії члени руху за допомоги мобілізованих зафіксували на відео потрібні розвідувальні дані. В цей час російський караул буквально сидів в телефонах. Всю інформацію вже передали Збройним Силам.
- Нещодавно представники "Атеш" передали Силам оборони інформацію про місце розташування прихованої у Севастополі системи "Панцир-С1".