В етері 24 Каналу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла про підготовку окупантів до оборони Кримського півострова та передислокацію систем ППО.

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Як ворог натякає на важливі для себе напрямки

Накопичення на анексованому півострові у росіян досить великі, зокрема армійської й тактичної авіації. Крім того, зосереджені засоби й пункти зв'язку, які є нервами керування угрупованням.

У Криму також перебуває велика кількість систем протиповітряної оборони. Проте як зазначила Гуменюк, слово "велика" скоро вже буде недоречним, адже Сили оборони продовжують бойову роботу.

Росіяни у творчому пошуку місць, де можна було б заховати те, про що ми й так знаємо,

– мовила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

За її словами, щоб завдати удару по конкретних військових об'єктах у Криму, необхідно послабити й систему протиповітряного захисту окупантів.

Зараз ворог здійснює певні маневри наявними засобами, натякаючи у такий спосіб на напрямки, які для нього є більш важливими. Однак тут також не виключена й військова тактична хитрість.

"Ми за всім цим стежимо, вивчаємо і продовжуватимемо працювати", – зауважила Гуменюк.

Підготовка до оборони Криму

Російські загарбники діють за своєю "унікальною" схемою, яка навряд чи їм допоможе. Спершу окупанти рили окопи й гралися у пісочок на пляжах Кримського півострова. Проте зараз росіяни зрозуміли, що не там копали, тому перенесли свої зусилля на інший напрямок – північніше.

Там зараз намагаються щось облаштувати або хоча б виправдати свою присутність,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

За її словами, ворог обізнаний у тому, які рубежі оборони йому будуть потрібні. Втім окупанти досі не можуть збагнути, як Збройним Силам України вдається долати багатошарові рубежі оборони й просуватися.

"Робота із замінування продовжується. Ворог працює над ускладненням імовірного напрямку руху Сил оборони. Ми все відстежуємо й спираємось на звіти партизанського руху, щоб бути свідомими того, які складнощі нас очікуватимуть надалі. Але ми їх не боїмось", – додала Гуменюк.

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