В эфире 24 Канала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о подготовке оккупантов к обороне Крымского полуострова и передислокации систем ПВО.

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Как враг намекает на важные для себя направления

Накопления на аннексированном полуострове у россиян достаточно велики, в том числе армейской и тактической авиации. Кроме того, сосредоточены средства и пункты связи, являющиеся нервами управления группировкой.

В Крыму также находится большое количество систем противовоздушной обороны. Однако, как отметила Гуменюк, слово "большое" скоро уже будет неуместным, ведь Силы обороны продолжают боевую работу.

Россияне в творческом поиске мест, где можно было бы спрятать то, о чем мы и так знаем,

– сказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

По ее словам, чтобы нанести удар по конкретным военным объектам в Крыму, необходимо ослабить и систему противовоздушной защиты оккупантов.

Сейчас враг осуществляет определенные маневры имеющимися средствами, намекая таким образом на направления, которые для него более важны. Однако здесь также не исключена и военная тактическая уловка.

"Мы за всем этим следим, изучаем и будем продолжать работать", – отметила Гуменюк.

Подготовка к обороне Крыма

Российские захватчики действуют по своей "уникальной" схеме, которая вряд ли поможет им. Сначала оккупанты рыли окопы и играли в песочек на пляжах Крымского полуострова. Однако сейчас россияне поняли, что не там копали, поэтому перенесли свои усилия на другое направление – севернее.

Там сейчас пытаются что-то обустроить или хотя бы оправдать свое присутствие,

– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

По ее словам, враг осведомлен о том, какие рубежи обороны ему будут нужны. Впрочем, оккупанты до сих пор не могут понять, как Вооруженным Силам Украины удается преодолевать многослойные рубежи обороны и продвигаться.

"Работа по заминированию продолжается. Враг работает над усложнением вероятного направления движения Сил обороны. Мы все отслеживаем и опираемся на отчеты партизанского движения, чтобы осознавать, какие сложности нас будут ожидать в дальнейшем. Но мы их не боимся", – добавила Гуменюк.

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