Агенти "Атеш" навіть вказали точні координати локації ворога.
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Що розміщено на базі окупантів
10 січня агенти "Атеш" повідомили про те, що вони розвідали місце розташування особового складу та тренувального табору Росії в Чорноморську.
Вони зазначили, що база розташована прямо на старому винзаводі. За даними агентів, цей завод вже не працює.
Виявлений табір окупантів / Фото "Атеш"
У повідомленні агентів йдеться, що на контрольно-пропускному пункті є кілька людей. Вони повідомили, що кількість сягає 120 осіб всередині, до 5 одиниць КамАЗів для перевезення особового складу та боєкомплекту, а також одна машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗік. У "Атеш" припустили, що він може бути командирський.
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Крім цього, в "Атеш" зазначили, що координати передані Силам оборони України.
Діяльність руху "Атеш": останні новини
- Цьогоріч 9 січня у русі опору "Атеш" розповіли про свою розвідувальну роботу у ворожому лігві. Так, стало відомо, що українські партизани "працювали" у центрі, що попереджає про запуск ракет, у Московській області. Завдяки роботі агента "АТЕШ" вдалося з'ясувати інформацію щодо стану усіх окремих радіовузлів у Росії, зокрема їх вразливості.
- Наприкінці грудня 2023 року повідомили, що агенти руху опору "Атеш" проникли на територію 56 гвардійського десантно-штурмового полку російської армії.
- Вони зібрали інформацію про особовий склад частини, техніку та озброєння. Варті окремої уваги гелікоптери МІ-8, які використовують для евакуації поранених.