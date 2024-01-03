У підпіллі зазначили, що руху вдалося залучити до співпраці працівника Мічурінського заводу в Тамбовській області. Цей завод є важливим військово-промисловим підприємством країни-агресорки.
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Операція "Атеш"
Завод Мічуріна – це підприємство, яке випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.
За даними агента "Атеш", нині на заводі почали виробляти електроприлади для бойових літаків Су, а також безпілотників. Партизани зазначили, що виготовлені компоненти направляються до Москви та Татарстану.
Згідно з нашим агентом, локалізувати низку компонентів для військових потреб підприємству вдалося після відвідування китайської делегації у травні цього року (2023 рік – 24 Канал),
– йдеться у повідомленні партизанського руху.
Дані щодо складів з готовим обладнанням підпільники розкрили українським захисникам.
Партизани "Атеш" отримали доступ до Мічурінського заводу ракетної та авіатехніки у Росії / Фото "Атеш"
"Після недавніх варварських російських атак відпали будь-які обмеження на удари територією Росії. Тому готуємось до феєрверку. Розрахунок буде", – заявили у "Атеш".
Діяльність Сил спротиву "Атеш": останні новини
- В кінці 2023 року партизани руху опору "Атеш" розповіли, що окупанти готують тимчасово окупований півострів до оборони. Вони зазначили, що такі споруди не придатні використання за призначенням і нікого не зможуть спинити.
- Попередньо, 12 грудня стало відомо, що українські партизани проникли у місце зосередження 56 десантно-штурмового полку армії Росії в Феодосії. Агенти руху опору "Атеш" зібрали інформацію про особовий склад частини, техніки та озброєння.
- 14 грудня агенти руху "Атеш" повідомили, що їм вдалося здійснити черговий успішний рейд вулицями столиці країни-агресорки. Так, в "Атеш" відзначили, що вони змогли проникнути у частину росгвардії та відзняти кілька цікавих матеріалів. Їх вже передали Силам оборони України для вивчення.