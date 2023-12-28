Партизани руху опору Атеш показали, як окупанти готують тимчасово окупований півострів до оборони. Вони поділилися знімками окопів у Чорноморському районі Криму.

Оборонні споруди непридатні

Агент партизанів у населеному пункті Окуневка, який розташований на західному березі Криму, демонструє окопи росіян. У такий спосіб росіяни готуються обороняти півострів.



Окопи непридатні до використання / Фото "Атеш"

Такі споруди не придатні використання за призначенням. І нікого не зможуть зупинити, – мовиться в повідомленні.

Координати розташування цих окопів: 45.367558, 32.780489

Росіяни окопуються в Криму: дивіться відео

Партизани: останні новини

Партизани заявили, що зафіксували розміщення російських військ у Євпаторійському районі. Разом працювали українці та кримські татари. Члени "Атеш" пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району.

15 грудня, партизани підірвали російський потяг у тимчасово окупованому Мелітополі. Постраждали і тепловоз, і вагон, і залізничне полотно. Мер розповів, що близько 8 ранку п'ятниці сили спротиву ліквідували як залізничне полотно, так і потяг, яких прямував у напрямку Криму.

Агентам руху "Атеш" вдалося здійснити черговий успішний рейд вулицями столиці країни-агресорки. На одній з них увагу партизанів привернула частина росгвардії. Партизани вказують на те, що ворог не здатний забезпечити надійний захист своїх військових об'єктів. Зокрема, на опублікованих кадрах, видно недолугі намагання окупантів вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, але це лише даремні спроби.