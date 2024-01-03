В подполье отметили, что движению удалось привлечь к сотрудничеству работника Мичуринского завода в Тамбовской области. Этот завод является важным военно-промышленным предприятием страны-агрессоры.

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Операция "Атеш"

Мичуринский завод – это предприятие, выпускающее оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.

По данным агента "Атеш", сейчас на заводе начали производить электроприборы для боевых самолетов Су, а также беспилотников. Партизаны отметили, что изготовленные компоненты направляются в Москву и Татарстан.

Согласно нашему агенту, локализовать ряд компонентов для военных нужд предприятию удалось после посещения китайской делегации в мае этого года (2023 год – 24 Канал),

– говорится в сообщении партизанского движения.

Данные о складах с готовым оборудованием подпольщики раскрыли украинским защитникам.

Партизаны "Атеш" получили доступ к Мичуринскому заводу ракетной и авиатехники в России / Фото "Атеш"

"После недавних варварских российских атак отпали какие-либо ограничения на удары по территории России. Поэтому готовимся к фейерверку. Расчет будет", – заявили в "Атеш".

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