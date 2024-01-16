Одним з лідерів "Атеш" є Ельдар. Він також створив телеграм-канал "Эльдар – лидер АТЕШ". Поки що там 47 підписників, та обіцяють публікувати офіційні звернення та коментарі.

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В "Атеш" стверджують, що є по всій Росії

Наші люди активно розвідують військові об'єкти та вистежують ключових рашистів, здійснюють диверсії та інфільтруються у військові частини. Все це робиться з великою метою — визволення України. Незважаючи на те, що наші зусилля націлені на Крим, ми давно вийшли за його межі та працюємо у всіх окупованих районах України та по всій Росії,

– написали партизани.

Вони зазначили, що вже півтора року старанно працюють над тим, щоб зруйнувати армію Росії ізсередини – просто з військових частин чи з окупації. Як успішний приклад навели знищення військової частини росіян у Євпаторії 4 січня.

Як долучитися до "Атеш"

Партизани закликають долучатися до їхніх лав.

"Ми маємо амбітні цілі, і для цього нам потрібно якнайбільше людей. Нам потрібен ти – сміливий, ідейний та незламний. Борись за визволення, де б ти не був. Приєднуйся до хоробрих агентів "Атеш"! Пиши нашим координаторам. Вони навчені професіонали, які допоможуть тобі дійти до мети", – ідеться в повідомленні.

У каналі зазначено три акаунти координаторів, куди можна написати. Очевидно, що мова про координацію партизанських дій на окупованих територіях материкової частини України, безпосередньо в Криму та на території Росії. Регіональні координаційні штаби створили у вересні 2023 року.

"Атеш" робить неймовірні речі