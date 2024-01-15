Що цікаво, більшість росіян усе ж підтримує війну проти України. Про це свідчать дані опитування. Мешканці держави-агресорки вважають, що Росія протистоїть Заходу, який нав'язує їй свої цінності.
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У росіян, не згодних із офіційними постулатами про "СВО", заберуть майно
Законопроєкт внесли троє членів "Єдиної Росії", серед них Ірина Ярова. Документ пропонує розширити кримінальну статтю щодо конфіскації майна.
Уряд беззастережно підтримав цей законопроєкт. У Держдуму його поки не внесли.
Відтепер у тих, хто "з корисливих спонукань" поширював "фейки про армію", будуть конфіскувати майно. А до списку вироків, що передбачають конфіскацію, пропонують додати статтю про публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави.
Забиратимуть не тільки майно засудженого, але і його обладнання – комп'ютер, планшет або мобільний телефон.
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Що відбувається з російською економікою
- Начальник ГУР Кирило Буданов висловив думку, що в Росії, усупереч прогнозам, виявилася сильна економіка та слабка армія. Але санкції поки що не замало впливають на державу-агресорку, адже Росія не голодує.
- Росіяни продовжують виробляти зброю. Але все, що вони виробили, їде на фронт – просто з конвеєра.
- Експерти в колонці для 24 Каналу висловили впевненість у тому, що в Росії не буде голодних бунтів. Тож завдання України – зробити так, щоб там стався розкол еліт. "Об'єктом нашого впливу мають бути російські еліти, а не умовний Бєлгород", – переконаний Валерій Пекар.