Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, що Кремль просто не хоче бути "гінцем із поганою новиною". Владімір Путін, з яким безпосередньо асоціюється Пєсков, не хоче псувати собі рейтинг перед президентськими виборами.

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"Зрозуміле бажання Кремля дистанціюватись від невдач. Якщо він особисто коментуватиме невдачі, то негатив від них ляже на плечі Путіна на 70%", – пояснив Галлямов.

Якщо ж сумну новину повідомить Сергєй Шойгу, до якого Пєсков і відправив пропагандистів, то відповідальність за невдачу вже ляже не на політичне керівництво, а на військове. Переважна більшість населення Росії мислить саме за такою схемою: хто сказав, той і винен.



Що відомо про збитий А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! У Росії всього дев'ять літаків далекого радіолокаційного стеження та управління А-50. Раніше таке судно уразили на "Мачулищах" у Білорусі.

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