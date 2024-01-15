Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что Кремль просто не хочет быть "гонцом с плохой вестью". Владимир Путин, с которым напрямую ассоциируется Песков, не хочет портить себе рейтинг перед президентскими выборами.

К теме Уничтожен А-50 и подбит Ил-22: все, что известно о "самолетопаде" РФ над Азовским морем 14 января

"Понятно желание Кремля дистанцироваться от неудач. Если он будет лично комментировать неудачи, то негатив от них ляжет на плечи Путина на 70%", – пояснил Галлямов.

Если же печальную новость сообщит Сергей Шойгу, к которому Песков и отправил пропагандистов, то ответственность за неудачу уже ляжет не на политическое руководство, а на военное. Подавляющее большинство населения России мыслит именно по такой схеме: кто сказал, тот и виноват.



Что известно о сбитом А-50 / Инфографика 24 Канала

Обратите внимание! В России всего девять самолетов дальнего радиолокационного слежения и управления А-50. Ранее такое судно поразили на "Мачулищах" в Беларуси.

Минус еще один А-50: последние новости