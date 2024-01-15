Что интересно, большинство россиян все же поддерживают войну против Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса. Жители государства-агрессора считают, что Россия противостоит Западу, который навязывает ей свои ценности.
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У россиян, не согласных с официальными постулатами про "СВО", заберут имущество
Законопроект внесли три члена "Единой России", среди них Ирина Яровая. Документ предлагает расширить уголовную статью по конфискации имущества.
Правительство безоговорочно поддержало этот законопроект. В Госдуму его пока не внесли.
Теперь у тех, кто "из корыстных побуждений" распространял "фейки об армии", будут конфисковать имущество. А в список приговоров, предусматривающих конфискацию, предлагают добавить статью о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
Забирать будут не только имущество осужденного, но и его оборудование – компьютер, планшет или мобильный телефон.
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Что происходит с российской экономикой
- Начальник ГУР Кирилл Буданов выразил мнение, что у России, вопреки прогнозам, оказалась сильная экономика и слабая армия. Но санкции пока мало влияют на государство-агрессора, ведь Россия не голодает.
- Россияне продолжают производить оружие. Но все, что они произвели, едет на фронт – прямо с конвейера.
- Эксперты в колонке для 24 Канала выразили уверенность в том, что в России не будет голодных бунтов. Так что задача Украины – сделать так, чтобы там произошел раскол элит. "Объектом нашего влияния должны быть российские элиты, а не условный Белгород", – убежден Валерий Пекарь.