Россия имеет слабую армию и относительно сильную экономику, ведь, несмотря на санкции, продолжает производить ракеты. Но к качеству этого оружия есть вопросы, подробно расскажет 24 Канал.

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Буданов оценил качество российского оружия

Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества произведенных Россией боеприпасов. В то же время отмечаем снижение качества этих снарядов,

– высказался он.

Санкций против России должно быть больше, ведь они должны были затронуть основные секторы экономики страны-агрессора – энергетику, металлургию и финансовую систему.

Но сейчас, как прокомментировал глава ГУР, "Россия вовсе не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго".

Юсов рассказал о действенности санкций против России

В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, на что влияют санкции против России. Военно-промышленный комплекс агрессора испытывает недостаток современной оптики, электроники и микрочипов.

Чтобы обойти эти ограничения, россияне пытаются отлаживать схемы серого импорта или прибегают к контрабанде оборудования.

В целом Россия сегодня является крупным контрабандистом вооружения в мире. Но что касается разработок современного, высокотехнологичного вооружения, то с этим есть сложности,

– подытожил Юсов.

Еще враг имеет возможность расконсервировать и модернизировать производство артиллерийских снарядов, ведь у России остается еще советская технологическая база. Впрочем, потребности оккупантов это все равно не покрывает.

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Россия все же закупила оружие у КНДР