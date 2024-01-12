В то же время Буданов отметил и другой фактор, который влияет на ход боевых действий в Украине. Это минные поля, возведенные российскими кафирами.

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Буданов объяснил ситуацию, которая сейчас сложилась на поле боя

Глава ГУР МО подчеркнул, что плотность минных полей в Украине стала такой, какой не было со времен Второй мировой войны. Он также отметил, что проблемы мин и российских беспилотников можно решить, но во внимание нужно принимать все.

Мы знаем решение для беспилотников – это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование. Это возвращает нас к вопросу производственных мощностей,

– сказал он.

Кроме того, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины высказался и о высадке украинских военных в Крыму. Он отметил, что некоторые считали это невозможными.

"Это дает надежду – особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", – подчеркнул глава ГУР МО.

В конце концов, Кирилл Буданов подчеркнул, что если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года можно наблюдать увеличение количества произведенных Россией боеприпасов. В то же время, он отметил снижение качества этих снарядов.

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