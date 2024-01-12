Водночас Буданов наголосив й на іншому факторі, який впливає на хід бойових дій в Україні. Це мінні поля, які звели російські окупанти.

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Буданов пояснив ситуацію, яка наразі склалася на полі бою

Глава ГУР МО наголосив, що наразі щільність мінних полів в Україні стала такою, якої не було з часів Другої світової війни. Він також зазначив, що проблеми мін та російських безпілотників можна розв'язати, але до уваги потрібно брати все.

Ми знаємо рішення для безпілотників ― це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання. Це повертає нас до питання виробничих потужностей,

– сказав він.

Крім того, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловився й щодо висадки українських військових у Криму. Він зазначив, що дехто вважав це неможливими.

"Це дає надію – особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", – підкреслив глава ГУР МО.

Зрештою Кирило Буданов підкреслив, що якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року можна спостерігати збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас він відзначив зниження якості цих снарядів.

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