Найбільше зіткнень сталося на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, ідеться у ранковому зведенні Генштабу. Якою є ситуація на фронті станом на 12 січня, аналізує 24 Канал.

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Атаки росіян

Російські війська здійснили три авіаційні удари та 16 обстрілів із РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, веде активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському захисники відбили дві атаки ворога біля Синьківки Харківської області. Зауважимо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному огляді повідомили, що, імовірно, українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки на південний схід від Куп'янська та звільнили 1,7 квадратних кілометрів території. Однак, ISW поки не має візуального підтвердження цього повідомлення. Куп'янський напрямок на карті:

На Лиманському напрямку оборонці відбили шість атак окупантів у районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. У Генштабі наголосили, що окупанти зазнають значних втрат. Упродовж доби Сили оборони відбили десять ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Авдіївський напрямок: карта

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут відбито 13 атак. Мар'їнка на карті:

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. За добу ворог здійснив три штурмові дії на позиції Сил оборони, які не мали успіху.

Удари ЗСУ

Водночас наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

За добу авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів ворога.