Найбільше зіткнень сталося на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, ідеться у ранковому зведенні Генштабу. Якою є ситуація на фронті станом на 12 січня, аналізує 24 Канал.
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Атаки росіян
Російські війська здійснили три авіаційні удари та 16 обстрілів із РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на усіх напрямках фронту
Удари ЗСУ
Водночас наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
За добу авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів ворога.