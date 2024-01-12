Больше столкновений произошло на Авдеевском и Марьинском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба. Какова ситуация на фронте по состоянию на 12 января, анализирует 24 Канал.

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Атаки россиян

Российские войска совершили три авиационных удара и 16 обстрелов с РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация по всем направлениям фронта

Удары ВСУ

В то же время наши воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и боеприпасов врага.