Аналитики The Wall Street Journal проанализировали бои десантных подразделений Сил обороны под командованием капитана Анатолия Харченко.

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Контрнаступление завершено

Десантники вошли в зону боевых действий на юго-востоке Украины в августе прошлого года. Тогда контрнаступление уже двигалось к провалу, а его цели были уменьшены из-за колебаний партнеров по передаче танков и другой бронетехники. При этом россияне ожидая наступления, окопались и заминировали поля юго-восточной территории Украины.

На первом этапе защитники достигли незначительных продвижений и понесли потери. Отряд Харченко сначала атаковал холм возле села Вербовое. Впрочем, россияне запустили рой дронов со сбросами, работали пулеметы и гранатометы.

"Украинская атака закончилась, еще не начавшись. Новой задачей Харченко было вытащить своих погибших воинов и спасти тех, кому посчастливилось остаться в живых", – говорится в статье.

Контрнаступление в 2023 году стало причиной печальных прогнозов. Наибольшей проблемой может стать то, что Украина недостаточно вооружена для того, чтобы прорвать российскую оборону.

"Украина потеряла тысячи военных, среди которых были наиболее осведомленные и мотивированные бойцы. Контрнаступление закончено с успехом всего в несколько квадратных километров", – добавляет издание.

Также аналитики цитируют Харченко, который отметил, что "понимает логику Запада не предоставлять все, что они имеют", но он спрашивает, "что они будут делать, когда нас не останется?".

В его подразделении менее половины военных имели боевой опыт. Остальные же – абсолютные новички, которые пришли на смену тем, кто погиб в бою. Они прошли обучение в Великобритании.

Цена слишком высока

Несмотря на потери, подразделение Харченко продолжало совершенствовать свою тактику и двигалось к Вербовому. Новые мобилизованные заменяли погибших и раненых украинских воинов.

"Штурмовые группы по 5 военных часто шли в бой, чтобы отвлечь внимание российских дронов или артиллерии. Небольшие группы поддержки приносили боеприпасы и воду штурмовым группам и помогали им с ранеными", – говорится в статье.

Россияне же часто оставляли своих мертвых и раненых, чтобы избежать дополнительных потерь.

"Это их отношение к своему народу. Это цинично, но рационально", – объясняет Харченко.

Десантники прорывали российские линии обороны. Сначала были окопы, заваленные трупами и оружием. С приближением к Вербовому они находили окопы с кухнями, раковинами и туалетами.

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25 августа отряд атаковал окопы россиян на восточной окраине Вербового. Другой отряд уже пытался прорваться туда на бронетехнике, но россияне поражали их противотанковыми ракетами. Группа Харченко пошла пешком и прорвалась на позиции врага. Началось сражение.