В эфире 24 Канала депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков объяснил, почему оккупанты усиливаются свою группировку на Запорожье. К слову, за прошедшие сутки Силы обороны отразили российскую атаку западнее Вербового.

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Успехи ВСУ

Вооруженные Силы Украины сдерживают анонсированное наступление российских сил в районе Работино и Вербового. Сейчас у врага нет продвижений дальше Работино.

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении украинские бойцы продвинулись вперед в районе Вербового. В результате успешных действий наши защитники заставили оккупантов покинуть некоторые позиции.

Это очень важно, ведь буквально месяц назад враг анонсировал масштабное наступление, которое якобы угрожает даже Запорожью. Это все не сбылось благодаря героическим действиям украинских защитников и защитниц,

– подчеркнул Ашурбеков.

Прежде всего, это позволяет Запорожью функционировать в относительно стабильном и спокойном режиме, не боясь за то, что оккупанты могут захватить город. Впрочем, враг наносит мощные дальнобойные удары с территории временно оккупированного Крыма. Однако благодаря нашим военным Запорожье уже несколько месяцев не испытывает ударов с С-300, которыми противник терроризировал город почти еженедельно.

Прибытие новых вражеских группировок и техники

Россия постоянно усиливает свою группировку, ведь Запорожская линия фронта – одна из наиболее насыщенных по интенсивности боевых действий и скоплению войск со стороны украинской и российской армий.

Конечно, идет усиление, но не так масштабно, как это было в прошлом году или перед украинским контрнаступлением,

– сказал депутат Запорожского областного совета.

По его словам, со стороны россиян большое количество раненых и убитых. Оккупанты пытаются пополнять эти силы либо перебрасыванием с других участков фронта, либо пытаются мобилизовать жителей временно оккупированных территорий Запорожской области.

Этот процесс не имеет масштабного характера с точки зрения количества призывников, согласившихся пойти в российскую армию, однако свидетельствует о дефиците живого ресурса у врага, поэтому оккупанты начинают мобилизовывать местных жителей. В то же время, одним из фундаментов российской пропаганды были обещания о том, что Россия не будет проводить мобилизацию на временно оккупированной территории Запорожской области.

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