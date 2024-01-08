В етері 24 Каналу депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков пояснив, чому окупанти посилюються своє угрупування на Запоріжжі. До слова, протягом минулої доби Сили оборони відбили російську атаку західніше Вербового.

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Успіхи ЗСУ

Збройні Сили України стримують анонсований наступ російських сил у районі Роботиного та Вербового. Нині у ворога немає просувань далі Роботиного.

За даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку українські бійці просунулися вперед в районі Вербового. Внаслідок успішних дій наші захисники змусили окупантів покинути деякі позиції.

Це дуже важливо, адже буквально місяць тому ворог анонсував масштабний наступ, який нібито загрожує навіть Запоріжжю. Це все не збулося завдяки героїчним діям українських захисників та захисниць,

– наголосив Ашурбеков.

Насамперед це дозволяє Запоріжжю функціонувати у відносно стабільному та спокійному режимі, не боячись за те, що окупанти можуть захопити місто. Втім ворог завдає потужних далекобійних ударів з території тимчасово окупованого Криму. Однак завдяки нашим військовим Запоріжжя вже протягом кількох місяців не відчуває ударів з С-300, якими противник тероризував місто майже щотижня.

Прибуття нових ворожих угруповань та техніки

Росія постійно підсилює своє угруповання, адже Запорізька лінія фронту – одна з найбільш насичених по інтенсивності бойових дій та скупченню військ з боку української та російської армій.

Звісно, йде підсилення, але не так масштабно, як це було минулого року або перед українським контрнаступом,

– мовив депутат Запорізької обласної ради.

За його словами, з боку росіян є велика кількість поранених та вбитих. Окупанти намагаються поповнювати ці сили або перекиданням з інших ділянок фронту, або намагаються мобілізувати мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Цей процес не має масштабного характеру з погляду кількості призовників, які згодилися піти до російської армії, проте свідчить про дефіцит живого ресурсу у ворога, тому окупанти починають мобілізовувати місцевих мешканців. Водночас одним з фундаментів російської пропаганди були обіцянки про те, що Росія не проводитиме мобілізацію на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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