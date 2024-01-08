У командуванні ЗСУ вранці 8 січня повідомили, що за минулий день відбувалось 35 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту.
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Де відносно спокійно
Втрати окупантів
Як зазначають в Генеральному штабі, українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу загарбників.
Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 2 артилерійські засоби.