Тільки за останню добу окупанти втратили в Україні 440 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 365 170 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути більшими, адже порахувати їх через інтенсивні бої важко.
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Що відомо про втрати ворога на фронті
- особового складу – орієнтовно 365 170 (+440);
- танків – 6 031 (+9);
- бойових броньованих машин – 11 194 (+14);
- артилерійських систем – 8 666 (+13);
- РСЗВ – 953 (+2);
- засоби ППО – 638 (+1);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 822 (+11);
- крилаті ракети – 1 787 (+1);
- кораблі /катери – 23 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 542 (+19);
- спеціальна техніка – 1 328 (+1).
Втрати ворога станом на 8 січня 2024 року
Наші розвідники знищили російські "Панцирі" на Бєлгородщині
- Українські розвідники знищили російські "Панцирі", завдавши ударів по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області. Внаслідок вогневого ураження вдалось вивести з ладу 2 російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1".
- Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп сказав, що, на його думку, це справа українських дронів.
- До речі, російські "Панцирі" коштують не дешево – приблизна експортна ціна одного ЗРК "Панцирь" становить 15 мільйонів доларів.