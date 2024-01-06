Українська розвідка провела операцію на Бєлгородщині цієї суботи, 6 січня. ГУР МО поділилося кадрами з місця подій.

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