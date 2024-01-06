Українська розвідка провела операцію на Бєлгородщині цієї суботи, 6 січня. ГУР МО поділилося кадрами з місця подій.
Читайте також Росіяни втратили склад боєприпасів та "осліпли" на кілька РЛС: наслідки "бавовни" у Криму
Українські розвідники провели операцію на території Росії. Вони знищили "Панцирі" у Бєлгородській області.
Джерело:ГУР МО
Українська розвідка провела операцію на Бєлгородщині цієї суботи, 6 січня. ГУР МО поділилося кадрами з місця подій.
Читайте також Росіяни втратили склад боєприпасів та "осліпли" на кілька РЛС: наслідки "бавовни" у Криму