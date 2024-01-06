Украинская разведка провела операцию на Белгородщине в эту субботу, 6 января. ГУР МО поделилось кадрами с места событий.
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Что известно об операции
Эта операция проходила при поддержке платформы United24. Сложная миссия была направлена на ослабление страны-агрессора.
Операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" выведены из строя,
– говорится в сообщении.
Уничтожение 2 российских "Панцирей": видео ГУР МО
В разведке отметили, что стоимость одного такого российского ЗРПК составляет примерно 10 – 15 миллионов долларов.
Россия теряет "Панцири"
- Как сообщалось ранее, 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ с помощью аэроразведки обнаружила и уничтожила российский "Панцирь". Оккупанты пытались скрыть свой ЗРПК от наших воинов, но потерпели неудачу.
- Напомним, Силы обороны Юга мощно ударили по вражескому "Панцирю" в Херсонской области. Защитники поделились видео, на котором российский зенитный ракетно-пушечный комплекс был уничтожен нашей ракетной артиллерией.