Только за последние сутки оккупанты потеряли в Украине 440 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года - 365 170 солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь сосчитать их из-за интенсивных боев трудно.

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Что известно о потерях врага на фронте

  • личного состава – ориентировочно 365 170 (+440);
  • танков – 6031 (+9);
  • боевых бронированных машин – 11194 (+14);
  • артиллерийских систем – 8666 (+13);
  • РСЗО – 953 (+2);
  • средства ПВО – 638 (+1);
  • самолетов – 329 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11);
  • крылатые ракеты – 1787 (+1);
  • корабли/катера – 23 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11542 (+19);
  • специальная техника – 1328 (+1).

Втрати ворогаПотери врага на 8 января 2024 года

Наши разведчики уничтожили российские "Панциры" на Белгородщине

  • Украинские разведчики уничтожили российские "Панцири", нанеся удары по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. В результате огневого поражения удалось вывести из строя 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".
  • Израильский военный обозреватель Давид Шарп сказал, что, по его мнению, это дело украинских дронов.
  • Кстати, российские "Панцири" стоят не дешево – приблизительная экспортная цена одного ЗРК "Панцирь" составляет 15 миллионов долларов.