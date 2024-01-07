Израильский военный обозреватель Давид Шарп прокомментировал 24 Каналу поражение очередных российских "Панцирей". По его мнению, это дело украинских дронов.
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"Это вообще новое веяние в современной войне – когда дорогостоящие системы оказываются под ударами недорогих, но многочисленных и доступных боеприпасов. Даже если удается отбиться от них, то дорогой ценой", – отметил Шарп.
Подробнее о ЗРК "Панцирь"
В целом речь идет о системе близкого и первой стадии среднего радиуса действия. Это новейший российский комплекс, который создали в 1994 году, а приняли на вооружение в 2012-м после нескольких существенных модернизаций.
"Панцирь" используется, в частности, в противовоздушной обороне Москвы для защиты от украинских беспилотников. Как известно, комплекс на крыше минобороны в российской столице не смог сбить дрон в 300 метрах от места удара ночью 24 июля 2023 года.
Их относительно немного, потому что не штампуют, как пирожки. Поэтому выведение из строя каждой такой системы – это болезненный удар,
– констатировал Шарп.
Российские "Панцири" быстро заканчиваются: последние новости
- В ноябре 2023 года Силы обороны Юга ликвидировали ЗРК "Панцирь-С1" в Херсонской области. Эффектные кадры свидетельствуют, что по вражеской системе отработали, предположительно, HIMARS.
- Кроме того, в мае 45 артиллерийская бригада, работающая на Востоке, также уничтожила российский "Панцирь". Сначала комплекс повредили, а уже вторым ударом превратили в сплошной лом.
- Надо сказать, что оккупанты и сами выводят из строя собственную технику. Ночью 1 июля один российский командир повредил "Панцирь" о железнодорожный мост, за что получил штраф.