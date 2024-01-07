Израильский военный обозреватель Давид Шарп прокомментировал 24 Каналу поражение очередных российских "Панцирей". По его мнению, это дело украинских дронов.

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"Это вообще новое веяние в современной войне – когда дорогостоящие системы оказываются под ударами недорогих, но многочисленных и доступных боеприпасов. Даже если удается отбиться от них, то дорогой ценой", – отметил Шарп.

Приблизительная экспортная цена одного ЗРК "Панцирь" составляет 15 миллионов долларов.

Подробнее о ЗРК "Панцирь"

В целом речь идет о системе близкого и первой стадии среднего радиуса действия. Это новейший российский комплекс, который создали в 1994 году, а приняли на вооружение в 2012-м после нескольких существенных модернизаций.

"Панцирь" используется, в частности, в противовоздушной обороне Москвы для защиты от украинских беспилотников. Как известно, комплекс на крыше минобороны в российской столице не смог сбить дрон в 300 метрах от места удара ночью 24 июля 2023 года.

Их относительно немного, потому что не штампуют, как пирожки. Поэтому выведение из строя каждой такой системы – это болезненный удар,

– констатировал Шарп.

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