Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп прокоментував 24 Каналу ураження чергових російських "Панцирів". На його думку, це справа українських дронів.
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"Це взагалі нове віяння в сучасній війні – коли дорогі системи опиняються під ударами недорогих, але численних і доступних боєприпасів. Навіть якщо вдається відбитись від них, то дорогою ціною", – зазначив Шарп.
Докладніше про ЗРК "Панцирь"
У цілому мова про систему близького й першої стадії середнього радіуса дії. Це новітній російський комплекс, який створили 1994 року, а прийняли на озброєння 2012-го після кількох істотних модернізацій.
"Панцирі" використовують, зокрема, у протиповітряній обороні Москви для захисту від українських безпілотників. Як відомо, комплекс на даху міноборони в російській столиці не зміг збити дрон за 300 метрів від місця удару вночі 24 липня 2023 року.
Їх відносно небагато, бо не штампують, як пиріжки. Тому виведення з ладу кожної такої системи – це болісний удар,
– констатував Шарп.
Російські "Панцирі" швидко закінчуються: останні новини
- У листопаді 2023 року Сили оборони Півдня ліквідували ЗРК "Панцирь-С1" на Херсонщині. Ефектні кадри свідчать, що по ворожій системі відпрацювали, імовірно, HIMARS.
- Крім того, у травні 45 артилерійська бригада, яка працює на Сході, також знищила російський "Панцирь". Спочатку комплекс пошкодили, а вже другим ударом перетворили на суцільний брухт.
- Треба сказати, що окупанти й самі виводять з ладу власну техніку. Вночі 1 липня один російський командир пошкодив "Панцирь" об залізничний міст, за що дістав штраф.