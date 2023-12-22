Зазначають, що при винесенні вироку Санкт-Петербурзький гарнізонний військовий суд врахував як пом'якшувальні обставини наявність у військового малолітньої дитини та матері з інвалідністю, а також службу в Сирії, у складі контингенту ООН в Африці та участь у війні в Україні.

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Позов проти чоловіка подало міністерство оборони країни-агресора.

Як провинився чоловік

Інцидент трапився в ніч проти 1 липня 2023 року. Командир, ім'я якого не називають, не склав автономний оптичний пост бойової машини, яка проїжджала під залізничним мостом на Пулківському шосе, внаслідок чого військова техніка зазнала пошкоджень.

Місцеве видання "Фонтанка" уточнює, що мова про зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С".

Проти командира порушили кримінальну справу з знищення або пошкодження військового майна з необережності.

Суд оштрафував командира на 50 тисяч рублів, а також задовольнив цивільний позов Міноборони Росії, за яким із військового стягнули 13,9 мільйона рублів,

– ідеться у повідомленні.

Російське медіа "Медуза" у базі суду знайшло лише одну справу за статтею про знищення чи пошкодження військового майна. Обвинуваченим по ній – Віталій Матвійчук. Справа надійшла до суду 9 листопада, вирок щодо неї був винесений 7 грудня. Достеменно, невідомо чи йдеться саме про цього командира.