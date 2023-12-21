Інформацію про це та відео з місця "прикрого" інциденту поширили російські ЗМІ та та телеграм-канали.

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Брила льоду зійшла з даху на людей, які стояли в черзі для постановки на військовий облік. Величезний пласт скотився вниз з покрівлі військкомату так швидко, що ніхто не встиг відскочити. Власне, це видно із кадрів, які зафіксували камери спостереження.

Брила впала просто на чергу з мобілізованих: дивіться відео

Зазначають, що медичну допомогу надали 4 людям. Після огляду медиків їх усіх відвезли до нейрохірургічного відділення.



Наразі територію біля військкомату огородили стрічкою / Фото росЗМІ

У лікарні помер один із потерпілих

В лікарні залишаються двоє постраждалих: один – у тяжкому стані, другий – у стані середньої тяжкості.

Згодом стало відомо, що один із потерпілих – Федір Кузьмін помер у лікарні. Чоловіку було всього 34 роки. Вказують, що Федір отримав травми, несумісні із життям: у нього діагностували розрив печінки та перелом ребер, одне з яких проткнуло легеню.



Демобілізований росіянин брилою / Фото з тг-каналів

Прикра смерть спіткала росіянина, адже чоловік прийшов до військкомату, щоб стати на облік за місцем реєстрації. У черзі з ним була дружина, вона також постраждала – у неї тріщина у хребті.

У пари залишилося четверо дітей. Імовірно, чоловік виявив бажання піти на війну через гроші, але компенсації вдові ніхто не виплатить.

Мобілізація в Росії