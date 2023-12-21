Інформацію про це та відео з місця "прикрого" інциденту поширили російські ЗМІ та та телеграм-канали.
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Брила льоду зійшла з даху на людей, які стояли в черзі для постановки на військовий облік. Величезний пласт скотився вниз з покрівлі військкомату так швидко, що ніхто не встиг відскочити. Власне, це видно із кадрів, які зафіксували камери спостереження.
Брила впала просто на чергу з мобілізованих: дивіться відео
Зазначають, що медичну допомогу надали 4 людям. Після огляду медиків їх усіх відвезли до нейрохірургічного відділення.
Наразі територію біля військкомату огородили стрічкою / Фото росЗМІ
У лікарні помер один із потерпілих
В лікарні залишаються двоє постраждалих: один – у тяжкому стані, другий – у стані середньої тяжкості.
Згодом стало відомо, що один із потерпілих – Федір Кузьмін помер у лікарні. Чоловіку було всього 34 роки. Вказують, що Федір отримав травми, несумісні із життям: у нього діагностували розрив печінки та перелом ребер, одне з яких проткнуло легеню.
Демобілізований росіянин брилою / Фото з тг-каналів
Прикра смерть спіткала росіянина, адже чоловік прийшов до військкомату, щоб стати на облік за місцем реєстрації. У черзі з ним була дружина, вона також постраждала – у неї тріщина у хребті.
У пари залишилося четверо дітей. Імовірно, чоловік виявив бажання піти на війну через гроші, але компенсації вдові ніхто не виплатить.
Мобілізація в Росії
- Російський диктатор Володимир Путін доручив провести осінній призов до армії 2024 року за уже спрощеним процесом – росіянам вручатимуть електронні повістки.
- Після того, як повістка з'явиться в особистому кабінеті, призовникам забороняється виїжджати за кордон, керувати автомобілем, брати кредити, бути самозайнятим та індивідуальним підприємцем, реєструвати нерухомість та автомобіль.