Информацию об этом и видео с места "досадного" инцидента распространили российские СМИ и телеграмм-каналы.

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Крылья льда сошла с крыши на людей, стоящих в очереди для постановки на военный учет. Огромный пласт скатился вниз с кровли военкомата так быстро, что никто не успел отскочить. Собственно, это видно из кадров, зафиксировавших камеры наблюдения.

Брыльца упала прямо на очередь с мобилизованных: смотрите видео

Отмечают, что медицинскую помощь оказали 4 человека. После осмотра медиков их всех отвезли в нейрохирургическое отделение.



В настоящее время территорию возле военкомата огородили лентой / Фото росСМИ

В больнице скончался один из пострадавших

В больнице остаются двое пострадавших: один – в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

Впоследствии стало известно, что один из пострадавших – Федор Кузьмин скончался в больнице. Мужчине было всего 34 года. Указывают, что Федор получил травмы, несовместимые с жизнью: у него диагностировали разрыв печени и перелом ребер, одно из которых проткнуло легкое.



Демобилизованный россиянин глыбой / Фото из тг-каналов

Досадная смерть постигла россиянина, ведь мужчина пришел в военкомат, чтобы встать на учет по месту регистрации. В очереди с ним была жена, она тоже пострадала – у нее трещина в позвоночнике.

У пары осталось четверо детей. Вероятно, мужчина изъявил желание пойти на войну из-за денег, но компенсации вдове никто не выплатит.

Мобилизация в России