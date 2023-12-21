У Кремлі хочуть скористатись єдиним реєстром повісток раніше обіцяного терміну, повідомляє російське ВВС. Відповідні правки, а також розсилку електронних повісток і низку обмежень для призовників, які отримали їх, російська держдума ухвалила ще у квітні.

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Єдиний реєстр військового обліку та загальнодоступний реєстр повісток мають запрацювати в Росії вже до наступного осіннього заклику. Про це йдеться у дорученні президента Росії Володимира Путіна Міністерству оборони.

Зазначають, що попередньо Путін обіцяв, що реєстр не запрацює раніше 2025 року, але очевидно, щось пішло не за планом.

В Росії діятимуть електронні повістки

Електронні повістки вважатимуть врученими з моменту їх появи в особистому кабінеті. Після цього призовникам забороняється виїжджати за кордон, керувати автомобілем, брати кредити, бути самозайнятим та індивідуальним підприємцем, реєструвати нерухомість та автомобіль.

Також військкомати надсилатимуть повістки рекомендованими листами. Порядок денний буде вважатися врученим через 7 днів після відправки, навіть якщо людина не отримала її особисто.

Військкомати також отримають право надсилати повістки за місцем фактичного проживання, а не лише за місцем реєстрації. А інформацію про призовників військкомати зможуть отримувати у вишах, коледжах, виборчих комісіях, Фонді пенсійного та соціального страхування, судах та інших державних відомствах.

Зауважте. Путін доручив забезпечити постановку громадян на військовий облік без особистої явки у військкомат та автоматичне підтвердження права на відстрочку від призову.

Що там із чисельністю російського війська