В Кремле хотят воспользоваться единым реестром повесток раньше обещанного срока, сообщает российское ВВС. Соответствующие правки, а также рассылку электронных повесток и ряд ограничений для получивших их призывников российская госдума приняла еще в апреле.
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Единый реестр военного учета и общедоступный реестр повесток должны заработать в России уже к следующему осеннему призыву. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина Министерству обороны.
Отмечают, что предварительно Путин обещал, что реестр не заработает раньше 2025 года, но очевидно что-то пошло не по плану.
В России будут действовать электронные повестки
Электронные повестки сочтут врученными с момента их появления в личном кабинете. После этого призывникам запрещается уезжать за границу, управлять автомобилем, брать кредиты, быть самозанятым и индивидуальным предпринимателем, регистрировать недвижимость и автомобиль.
Также военкоматы будут посылать повестки заказными письмами. Повестка дня будет считаться врученной через 7 дней после отправки, даже если человек не получил ее лично.
Военнослужащие также получат право присылать повестки по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. А информацию о призывниках военкоматы смогут получать в вузах, колледжах, избирательных комиссиях, Фонде пенсионного и социального страхования, судах и других государственных ведомствах.
Что там с численностью российской армии
- Недавно министр обороны России Сергей Шойгу хвастался, что в 2023 году российскую армию довели до 1 миллиона 150 тысяч личного состава. Дальше они хотят, чтобы все выросло до 1,5 миллиона военных.
- Примечательно, что цифры о 1,5 миллионах личного состава в Кремле озвучивали еще в конце 2022 года.
- Впрочем, конечно, мы понимаем, если учесть темпы, которыми российские войска гибнут на войне против Украины, то их численность действительно постоянно следует пополнять.