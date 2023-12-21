В Кремле хотят воспользоваться единым реестром повесток раньше обещанного срока, сообщает российское ВВС. Соответствующие правки, а также рассылку электронных повесток и ряд ограничений для получивших их призывников российская госдума приняла еще в апреле.

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Единый реестр военного учета и общедоступный реестр повесток должны заработать в России уже к следующему осеннему призыву. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина Министерству обороны.

Отмечают, что предварительно Путин обещал, что реестр не заработает раньше 2025 года, но очевидно что-то пошло не по плану.

В России будут действовать электронные повестки

Электронные повестки сочтут врученными с момента их появления в личном кабинете. После этого призывникам запрещается уезжать за границу, управлять автомобилем, брать кредиты, быть самозанятым и индивидуальным предпринимателем, регистрировать недвижимость и автомобиль.

Также военкоматы будут посылать повестки заказными письмами. Повестка дня будет считаться врученной через 7 дней после отправки, даже если человек не получил ее лично.

Военнослужащие также получат право присылать повестки по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. А информацию о призывниках военкоматы смогут получать в вузах, колледжах, избирательных комиссиях, Фонде пенсионного и социального страхования, судах и других государственных ведомствах.

Заметьте. Путин поручил обеспечить постановку граждан на военный учет без личной явки в военкомат и автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва.

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