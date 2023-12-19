Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства подводил итоги 2023 года и хвастался темпами мобилизации в России.

Смотрите также В России надеются на миграционный кризис в ЕС и мечтают о захвате новых территорий

В частности, увеличение численности войск объяснили "угрозой" из-за вступления Финляндии в НАТО.

Шойгу доложил, что в текущем году вооруженные силы России укомплектовали и оснастили две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков.

Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих,

– заявил глава вражеского ведомства.

При этом с 1 декабря оборонное ведомство вроде бы приступило к выполнению указа диктатора Путина о наращивании сил до 1 миллиона 320 тысяч человек.

Также Шойгу заявил, что возраст призыва будет увеличен с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет, причем эта норма будет введена в российскую армию поэтапно.

В то же время россиян громкие заявления Шойгу о выполнении всех планов по мобилизации в Р1осии и "самую боеспособную в мире армию" только рассмешили. Сейчас в российских телеграмм-каналах обильно насмешливых комментариев типа, "ну теперь точняк Киев за 3 дня".

Мы заметим, что единственное, до чего Шойгу довел армию России, это до развала. По состоянию на 19 сентября потери врага достигли более 348 тысяч.

Цифры между собой не согласовываются