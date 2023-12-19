Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 1140 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники и вооружения.
Кстати Каты Бучи в черных пакетах: СМИ раскрыли безумные потери 155-й бригады морской пехоты
Потери агрессора продолжают постоянно расти
- личного состава – 348 300 (+1140);
- танков – 5798 (+15);
- боевых бронированных машин – 10 771 (+19);
- артиллерийских систем – 8190 (+15);
- РСЗО – 926 (+0);
- средств ПВО – 611 (+1);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6299 (+9);
- крылатых ракет – 1611 (+1);
- кораблей /катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 842 (+20);
- специальной техники – 1200 (+2).
Потери врага 19 декабря 2023 года
Последние новости о потерях врага
- Вражеская 155-я бригада морской пехоты "избавилась" от половины своего личного состава за почти два года войны в Украине. Так, элитная бригада потеряла погибшими и пропавшими без вести более 1450 человек. Это половина штатной численности группировки. Среди них – 234 погибших военнослужащих. По данным журналистов, это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за 10 лет войны в Чечне.
- Британская разведка сообщила, что оккупанты отказывают должным образом лечить своих военных из подразделения "Шторм Z". В частности, их возвращают на боевую службу с не зажившими ранами и даже после ампутаций конечностей.
- По данным разведчиков, большинство новобранцев в "Шторм Z", освобожденных из тюрем для участия в войне, не имеют документов, необходимых для доступа к госпиталям.