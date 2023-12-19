Так, только за минувшие сутки Россия потеряла еще 1140 своих бойцов. Кроме того, десятки единиц техники и вооружения.

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Потери агрессора продолжают постоянно расти

личного состава – 348 300 (+1140);

танков – 5798 (+15);

боевых бронированных машин – 10 771 (+19);

артиллерийских систем – 8190 (+15);

РСЗО – 926 (+0);

средств ПВО – 611 (+1);

самолетов – 324 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6299 (+9);

крылатых ракет – 1611 (+1);

кораблей /катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 842 (+20);

специальной техники – 1200 (+2).



Потери врага 19 декабря 2023 года

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