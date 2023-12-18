Оккупантов отправляют обратно на фронт воевать с не зажившими ранениями и даже ампутациями. Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
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Бойцы подразделения "Шторм Z"
Бойцов российского подразделения "Шторм Z" возвращают на боевую службу с не зажившими ранами и даже после ампутаций конечностей,
– говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.
По данным разведки, донецкие боевики, "вагнеровцы" и солдаты из "Шторм Z" после ранений получали минимальное лечение или их и вовсе не пытались поставить на ноги.
В частности, отмечается, что, скорее всего, к новобранцам в "Шторм Z", освобожденных из тюрем для участия в войне, относятся особенно плохо. В большинстве случаев у них нет документов, необходимых для доступа к госпиталам.
Потери врага по состоянию на 18 декабря: коротко
- Государство-агрессорка теряет на войне тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки (17 декабря – 24 Канал) ВСУ смогли ликвидировать 1090 вражеских солдат.
- В общей сложности с 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла на войне в Украине 347 160 единиц личного состава.
- Однако на самом деле потери врага могут быть больше, ведь подсчитать их трудно из-за интенсивных боев.