С 24 февраля 2022 года враг уже потерял на войне в Украине 347 160 единиц личного состава. Однако на самом деле потери врага могут быть больше, ведь подсчитать их трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

танков – 5783 (+44);

боевых бронированных машин – 10 752 (+60);

артиллерийских систем – 8175 (+38);

РСЗО – 926 (+3);

средств ПВО – 610 (+1);

самолетов – 324 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6290 (+12);

крылатых ракет – 1610 (+0);

кораблей/катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 822 (+56);

специальной техники – 1198 (+4).

Потери врагов 18 декабря 2023 года

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