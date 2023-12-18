З 24 лютого 2022 року ворог вже втратив на війні в Україні 347 160 одиниць особового складу. Проте насправді втрати ворога можуть бути більшими, адже підрахувати їх важко через інтенсивні бої.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 5783 (+44);

бойових броньованих машин – 10752 (+60);

артилерійських систем – 8175 (+38);

РСЗВ – 926 (+3);

засоби ППО – 610 (+1);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12);

крилаті ракети – 1610 (+0);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56);

спеціальна техніка – 1198 (+4).



Втрати ворогів 18 грудня 2023 року

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