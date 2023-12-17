Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун поділився даними про втрати противника. В етері телемарафону 17 грудня полковник також розповів про тактику окупантів, передає 24 Канал.

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Що відбувається на фронті

Полковник Штупун заявив, що Росія продовжує активні піхотні атаки. Минулої доби, 16 грудня, збільшилася кількість ворожих артилерійських обстрілів. Мовиться про Авдіївський та Мар'їнський напрямки. Окупанти для підтримки своєї піхоти застосовують авіацію та бронетехніку.

Одна з причин такої активізації – це намагання захопити хоча б якісь населені пункти до настання більших холодів. Зимувати у селах та містах, навіть зруйнованих, або у таких руїнах як Мар'їнка, набагато простіше, ніж у чистому полі,

– пояснив він.

Яку тактику застосовує Росія

Спікер заявив, що країна-агресорка постійно змінює свою тактику та експериментує. Наприклад, окупанти змінюють пору доби для штурмів. Росіяни атакують невеликими групами піхоти, до 20 осіб. Інколи загарбники відправляють велику колону автотехніки, а потім намагаються швидко висадити десант та забрати машини.

Якщо раніше вона (техніка – 24 Канал) залишалася десь, тобто намагалася також разом з піхотою атакувати, то зараз вона починає відкочуватися, залишаючи піхоту саму,

– зауважив Штупун.

Як пояснив полковник, у такий спосіб загарбники намагаються зберегти техніку. Якщо раніше десь 80% ворожої техніки залишалося, і наші воїни її палили та підривали, то зараз противник намагається відтягнути машини одразу назад. При цьому свою піхоту окупанти не жаліють. Тому вчора, 16 грудня, загальні втрати окупантів знову значно зросли у порівнянні з попередньою добою. Росіяни втратили у суботу 570 осіб живої сили та 57 одиниць техніки (знищеної та пошкодженої).

Речник наголосив, що українські захисники стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках. Протягом доби наші воїни відбили 10 атак ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Тоненького.

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