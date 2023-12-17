Особливо складна ситуація через те, що температура піднімається до плюсових значень. Через це виникає багно, що погіршує мобільність військ.

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Погода ускладнює війну

На опублікованому відео українські військові намагаються витягнути автомобіль з багна, яке ледь не повністю поглинуло колеса транспорту. У цей час продовжує йти сніг, що робить ситуацію лише важчою. Надворі температура тримається на позначках вище нуля, через що калюжі не встигають замерзати.

Умови український військових на фронті: дивіться відео

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