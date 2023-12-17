Особливо складна ситуація через те, що температура піднімається до плюсових значень. Через це виникає багно, що погіршує мобільність військ.
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Погода ускладнює війну
На опублікованому відео українські військові намагаються витягнути автомобіль з багна, яке ледь не повністю поглинуло колеса транспорту. У цей час продовжує йти сніг, що робить ситуацію лише важчою. Надворі температура тримається на позначках вище нуля, через що калюжі не встигають замерзати.
Умови український військових на фронті: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- Упродовж 16 грудня на фронті відбулося 89 боєзіткнень із ворогом. Особливо важка ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там захисники відбили 12 та 30 атак – відповідно. Також висока активність була й на Запорізькому напрямку.
- Німецьке видання Welt зазначає, що Валерій Залужний вже готує план контрнаступу у 2024 році – він має бути самий такий, як очікувалося цього року. Зокрема, Україна передала США список озброєння, яке допоможе їй просуватися.
- Українські військові продовжують утримувати принаймні три плацдарми на лівому березі Херсонської області. Це може стати ключовим напрямком наступу ЗСУ у 2024 році. Росіяни не очікували нападу звідти, тому не підготували оборону – тому за підтримки авіації можливий рух.