Українські військові можуть почати нову наступальну операцію вже навіть взимку наступного року або ж навесні. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив Павло Нарожний – військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта".
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Звідки ЗСУ можуть почати наступ
Німецьке видання Die Welt 16 грудня опублікувало статтю, у якій говорять підготовку України до нового контрнаступу у 2024 році. Пов'язано це із тим, що минулий контрнаступ ЗСУ вийшов не таким, як планувалося, через недостатні поставки зброї.
Зараз у нас є щонайменше 3 плацдарми на лівому березі Дніпра. Точно відомо, що один з них – біля села Кринки. Я більш ніж впевнений, що це плацдарм наступу,
– наголосив Павло Нарожний.
Військовий експерт виділив дві головні цілі нового наступу ЗСУ:
- тактична – звільнити Олешки. Це районний центр через річку від центру Херсону, який постійно потерпає від артобстрілів. До Олешок постачають зброю, техніку та військових виключно однією дорогою біля Раденська. Важливо перерізати цю дорогу і відкинути ворожі війська;
- стратегічна – рухатись далі до Перекопського перешийка (70 кілометрів). Оскільки ворог не очікував форсування Дніпра, то усі оборонні споруди будував на інші ділянці фронту – Запорізькому напрямку. Відповідно наступати на цій ділянці фронту буде легше, тим паче що взимку окупанти не зможуть нічого побудувати.
"Велика ймовірність того, що коли ми отримаємо сучасну зброю – F-16, нові Patriot – зможемо панувати в повітрі, що критично важливо для нас. Ворог, коли створювався цей плацдарм, використовував величезну кількість авіабомб. Але навіть під бомбардуваннями плацдарм створили. Уявіть, що зможуть зробити ЗСУ, коли не будуть під постійними ударами", – зауважив Нарожний.
Можна припустити, що наступальні дії почнуться або за сильних морозів, які протримаються хоча б кілька тижнів, або уже навесні. На Півдні України досить тепло, тож як тільки настане сонячна вітряна погода, земля висохне дуже швидко.
Війна Росії проти України: актуальні новини
- Упродовж 16 грудня на фронті відбулося 89 боєзіткнень із ворогом. На Бахмутському напрямку захисники відбили 12 атак окупантів, на Авдіївському напрямку – іще 30 ворожих атак. Активними були російські загарбники і на Запорізькому напрямку.
- Втрати росіян за минулу добу склали 1250 осіб, а загальні втрати ворога сягнули більш як 346 тисяч особового складу. Не менше втрачають окупанти й в техніці – 37 артсистем, 25 ББМ, 4 засоби ППО і не лише знищити українські військові за 16 грудня.
- Не припиняються постійні обстріли українських міст з боку російських окупантів. Уночі 17 грудня росіяни знову атакували "Шахедами" Одеську та Хмельницьку області. Усі 20 дронів, а також одну крилату ракету "Іскандер-К" збили сили ППО.