Українські військові можуть почати нову наступальну операцію вже навіть взимку наступного року або ж навесні. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив Павло Нарожний – військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта".

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Звідки ЗСУ можуть почати наступ

Німецьке видання Die Welt 16 грудня опублікувало статтю, у якій говорять підготовку України до нового контрнаступу у 2024 році. Пов'язано це із тим, що минулий контрнаступ ЗСУ вийшов не таким, як планувалося, через недостатні поставки зброї.

Зараз у нас є щонайменше 3 плацдарми на лівому березі Дніпра. Точно відомо, що один з них – біля села Кринки. Я більш ніж впевнений, що це плацдарм наступу,

– наголосив Павло Нарожний.

Військовий експерт виділив дві головні цілі нового наступу ЗСУ:

тактична – звільнити Олешки . Це районний центр через річку від центру Херсону, який постійно потерпає від артобстрілів. До Олешок постачають зброю, техніку та військових виключно однією дорогою біля Раденська. Важливо перерізати цю дорогу і відкинути ворожі війська;

. Це районний центр через річку від центру Херсону, який постійно потерпає від артобстрілів. До Олешок постачають зброю, техніку та військових виключно однією дорогою біля Раденська. Важливо перерізати цю дорогу і відкинути ворожі війська; стратегічна – рухатись далі до Перекопського перешийка (70 кілометрів). Оскільки ворог не очікував форсування Дніпра, то усі оборонні споруди будував на інші ділянці фронту – Запорізькому напрямку. Відповідно наступати на цій ділянці фронту буде легше, тим паче що взимку окупанти не зможуть нічого побудувати.

"Велика ймовірність того, що коли ми отримаємо сучасну зброю – F-16, нові Patriot – зможемо панувати в повітрі, що критично важливо для нас. Ворог, коли створювався цей плацдарм, використовував величезну кількість авіабомб. Але навіть під бомбардуваннями плацдарм створили. Уявіть, що зможуть зробити ЗСУ, коли не будуть під постійними ударами", – зауважив Нарожний.

Можна припустити, що наступальні дії почнуться або за сильних морозів, які протримаються хоча б кілька тижнів, або уже навесні. На Півдні України досить тепло, тож як тільки настане сонячна вітряна погода, земля висохне дуже швидко.

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