У Генштабі ЗСУ розповіли, що впродовж минулої доби на фронті відбулось аж 89 бойових зіткнень.

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Ситуація на напрямках фронту

Окупанти продовжують втрачати сили

  • Згідно з даними Генштабу, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
  • Натомість підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів російських загарбників.
  • Загалом за минулу добу на різних ділянках фронту наші захисники ліквідували 1 250 окупантів. Таким чином загальні втрати ворога у живій силі від початку повномасштабного вторгнення сягнули аж до 346 070.