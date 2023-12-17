В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений.

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Ситуация на направлениях фронта

Оккупанты продолжают терять силы

  • Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
  • В то же время подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 средства противовоздушной обороны, 13 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов российских захватчиков.
  • В целом за прошедшие сутки на разных участках фронта наши защитники ликвидировали 1250 оккупантов. Таким образом, общие потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли аж 346 070.