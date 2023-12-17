В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений.

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Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация не поменялась.

На Северском и Слобожанском направлениях враг присутствует в приграничных районах. Россияне не идут в наступление, однако проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления. Также враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 14 атак врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 6 атак оккупантов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отразили 12 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, однако наши воины стойко держат оборону. ВСУ не только сдерживают врага, но и наносят захватчикам значительные потери. За сутки Силы обороны успешно отразили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь успешно отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных или штурмовых действий не проводил.

На Запорожском направлении враг был активен. Там Силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении наши защитники продолжают наносить российским войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра. Попутно наши защитники ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

Оккупанты продолжают терять силы