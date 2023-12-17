06:12, 17 декабря

В Институте изучения войны сообщают, что украинские военные продолжают операции на левобережье Херсона. Несмотря на сложные условия, они пытаются создать условия для будущих действий.

В общем, ситуация остается непростой. Кроме того, сообщали об уменьшении количества российских артиллерийских обстрелов.