Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 662 дня. О главных событиях этих суток рассказывает 24 Канал.
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Украинские войска продолжают проводить операции на левом берегу Днепра, – ISW
В Институте изучения войны сообщают, что украинские военные продолжают операции на левобережье Херсона. Несмотря на сложные условия, они пытаются создать условия для будущих действий.
В общем, ситуация остается непростой. Кроме того, сообщали об уменьшении количества российских артиллерийских обстрелов.
Украина и Россия разрешили многолетний спор
Украина в 2004 году запустила в экспериментальном режиме плавание по каналу "Дунай – Черное море". С тех пор почти 20 лет продолжался межгосударственный спор.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил о разрешении многолетнего спора между Украиной и Румынией по поводу требований Бухареста при строительстве канала "Дунай – Черное море".
Глава Минокружения Украины назвал это решение историческим. Он поблагодарил своих иностранных коллег.
В Хмельницкой области работала противовоздушная оборона.
Враг снова атаковал Украину дронами и ракетами
Вечером 16 декабря российские захватчики снова атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога была объявлена во многих областях. Не оставил враг в покое украинцев и ночью.
Тревогу объявляли почти во всех областях Украины, в некоторых регионах слышали взрывы.