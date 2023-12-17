Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії уже 662 дні. Про головні події цієї доби розповідає 24 Канал.
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Українські війська продовжують проводити операції на лівому березі Дніпра, – ISW
У Інституті вивчення війни повідомляють, що українські військові продовжують операції на лівобережжі Херсонщини. Попри складні умови вони намагаються створити умови для майбутніх дій.
Загалом, ситуація залишається непростою. Крім цього, повідомляли про зменшення кількості російських артилерійських обстрілів.
Україна та росія розв'язали багаторічну суперечку
Україна у 2004 році запустила в експериментальному режимі плавання каналом "Дунай – Чорне море". З того часу майже 20 років тривав міждержавний спір.
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив про розв’язання багаторічного спору між Україною та Румунією щодо вимог Бухареста при будівництві каналу "Дунай – Чорне море".
Голова Міндовкілля України назвав це рішення історичним. Він подякував своїм іноземним колегам.
На Хмельниччині працювала протиповітряна оборона.
Ворог знову атакував Україну дронами та ракетами
Ввечері 16 грудня російські загарбники знову атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили у багатьох областях. Не залишив ворог у спокої українців і вночі.
Тривогу оголошували майже у всіх областях України, у деяких регіонах чули вибухи.