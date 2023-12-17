06:09, 17 грудня

Україна у 2004 році запустила в експериментальному режимі плавання каналом "Дунай – Чорне море". З того часу майже 20 років тривав міждержавний спір.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив про розв’язання багаторічного спору між Україною та Румунією щодо вимог Бухареста при будівництві каналу "Дунай – Чорне море".

Голова Міндовкілля України назвав це рішення історичним. Він подякував своїм іноземним колегам.