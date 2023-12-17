Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що окупанти активно користуються як "Орланами", так і безпілотниками ZALA. Це допомагає проводити розвідку, коригувати артилерію тощо.

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Намагаються виявляти FPV-дрони

Як наголосив Гайдай, окупанти подекуди мають значну кількість FPV-дронів. Також упродовж останнього часу вони встановлюють на нього нічні камери. Україна теж працює у цьому напрямку.

Зараз військові також потребують мобільних засобів РЕБ, які дозволяють вберегтися від цих дронів. Окрім того, в окупантів з'явилися засоби, які дозволяють виявити, що поблизу летить FPV-дрон.

В окупантів з'явилися такі невеликі коробки розміром з телефон. Як тільки наш FPV-дрон кудись підлітає, то там починає йти звуковий сигнал та горіти світлодіод. Це одразу дає знати, що десь поруч літає FPV-дрон. Це ускладнює роботу операторам таких безпілотників,

– сказав Гайдай.

Попри це, в Україні також починають створювати аналогічні пристрої, які допоможуть виявляти FPV-дрони. Наразі йдеться про кустарне виробництво. І ціни порівняно недорогі – близько 2 тисяч гривень за одиниць. Гайдай вже замовив пробну партію на тестування для українських військових.

FPV-дрони: коротко