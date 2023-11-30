Однак маючи такі ресурси, росіяни давали 48 годин на те, що Україна не вистоїть перед їхньою навалою. Але українці вистояли. Таку думку висловив 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк, додавши, що публікації про "досягнення" російського ВПК не відповідають дійсності.

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Необхідно збільшити інвестиції

Росія вкладає величезні ресурси у війну проти України. Так, її військовий бюджет на 2024 рік складає рекордну суму – 120 мільярдів доларів.

Росіяни виготовляють FPV-дрони – ми виготовляємо FPV-дрони. Україні, на думку Подоляка, необхідно оптимізувати кількість і логістику виготовлення, зменшити певні бюрократичні припони особливо щодо достатньої кількості тих чи тих компонентів.

Будь-яка публікація, де вказано, що в Росії "все круто робиться", не відповідає дійсності,

– наголосив радник голови ОПУ.

По-перше, автори публікацій не мають реального доступу до того, що відбувається в Росії та до загалом до об'єктивної інформації.

По-друге, не варто акцентувати на тому, що сьогодні Росія взагалі ефективна з погляду військового виробництва.

Так, воно є, але не треба зменшувати те, що роблять росіяни, але водночас не треба перебільшувати. Інакше б не було домінування дронів виробництва інших країн, які допомагають Росії вести війну,

– зазначив Подоляк.

Було бажано, на його думку, просто проговорити про те, скільки дронових виробництв в Ірані, попри санкції, і чому взагалі ці виробництва там є.

По-третє, Україні потрібно суттєво збільшити інвестиції у виробництво дронів.

На цьому неодноразово наголошував Президент України, та здійснює відповідні кроки. Існують домовленості з нашими партнерами щодо збільшення дронових виробництв.

Михайло Подоляк оцінив перспективи розвитку дронових виробництв в Україні: дивіться відео

Україні потрібно на місяць від 30 тисяч дронів для того, щоб ефективно закривати небо над переднім краєм. Йдеться тільки про дрони, які працюють по лінії фронту.

"Бажано, щоб таких дронів було 50 чи навіть 100 тисяч щомісяця, тому що це частково компенсуватиме непаритетність в артилерії та "втому" артилерійських стволів. І це компенсуватиме можливість знищувати російські залишкові ресурси, передусім техніку, зменшуючи навантаження на наші штурмові загони", – наголосив Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! У Міністерстві оборони України повідомили 25 жовтня, що ввели в експлуатацію одразу кілька нових зразків FPV-дронів. Це відбулось завдяки новій спрощеній схемі допуску інновацій на фронт. Зараз термін становить декілька днів. У Міноборони наголосили, що FPV-дрони є "реальними інструментами" для ліквідації загарбників та захисту України, й відомство робить усе, щоб їх було більше.

FPV-дрони на фронті